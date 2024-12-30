Москва, 30 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила пресс-служба управления МВД по Москве.

Михаил Синицын/ТАСС

Площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января.

«Исключение составляет ГУМ-Каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что на медиаэкранах метро и наземного транспорта Москвы будут транслировать новогоднее обращение президента Владимира Путина и поздравление мэра города Сергея Собянина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, если у него не запланированы поездки. Песков добавил, что в кабинете главы государства традиционно стоит праздничная ёлка.

В Москве в новогоднюю ночь ожидается снижение температуры до –5 градусов, днём 31 декабря, как предполагается, в столице пойдёт снег, рассказала ранее в беседе с ИА Регнум главный специалист столичного метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова.