Москва, 28 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, если у него не запланированы поездки. Об этом 28 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что в кабинете главы государства традиционно стоит праздничная ёлка.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Песков заявил, что на январь у Путина запланированы несколько зарубежных поездок. Конкретные страны спикер Кремля не назвал, добавив, что пресс-служба сообщит о предстоящих визитах дополнительно.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что Путин намерен провести новогодние праздники в рабочем графике, как того требует текущая ситуация. Глава государства в новогодние каникулы может запланировать всё что угодно, и определённые планы у него, безусловно, есть, заключил Песков.