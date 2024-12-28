Москва, 28 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Погода на новогодние праздники дни будет на любой вкус. Тем, кто любит европейскую зиму, им понравится погода в канун Нового года, а тем, кто соскучился по русским морозам, то им надо дождаться Рождества. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала главный специалист столичного метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В конце года характер погоды немного будет меняться, хотя пути Атлантических циклонов по-прежнему будут проходить по северу Европейской части России, и Москва будет находиться в их тёплых секторах, но как раз 31-го числа столица Россия окажется между этими циклонами и откроется путь к более зимнему воздуху, оттепель сменится снегопадом, днем 31-го числа выпадет до 2−3 см снега, температура воздуха уже будет отрицательной и ночью, и днем», — рассказала синоптик.

Ночная температура будет от 2−5 градусов мороза, и дневная температура до минус 4 градусов. Температура воздуха еще останется выше климатической нормы, но характер погоды будет больше соответствовать зимнему. 1-го числа снегопад у нас сохранится, минимальная температура также останется отрицательной, дневная тоже отрицательная. К вечеру может быть начало следующей оттепели, отметила Позднякова.

«31 декабря и 1 января атмосферное давление в столичном регионе будет очень низким, на 10−12 градусов ниже нормы, поэтому метеочувствительные люди должны быть к этому готовы. ТО есть будет погодная гипоксии, когда в воздухе будет не хватать кислорода, и вот сочетание этих факторов падения атмосферного давления, ещё высокая температура и малое содержание кислорода в атмосфере неблагоприятно скажутся на самочувствии москвичей», -добавила синоптик.

Ветер 31 декабря и 1 января будет усиливаться. Порывы ветра могут достигать до 12−14 метров в секунду. Поэтому будет ощущение, что пришёл настоящий зимний мороз. Хотя температура будет не ниже, чем минус 4−5 градусов. На январские праздники погода также останется довольно неустойчивой. Это говорит о том, что к нам подойдет еще одна волна более тёплой погоды, когда дневные часы температуры будут повышаться до оттепели, отметила Позднякова.

«К Рождеству откроется доступ к холодному арктическому воздуху, и температура воздуха в столичном регионе уже приобретёт черты морозной погоды. То есть как и в прошлом году состоятся рождественские морозы. Правда, они не будут такими крепкими как в прошлом году, ниже 10 градусов мороза температура не опустится», — сообщила метеоролог.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Гидрометцентре сообщили, что тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы сохранится в Москве и Московской области до конца 2024 года. Отмечалось, что в ожидающейся 31 декабря погоде «есть загадка», однако Новый год не будет холодным.