Москва, 29 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина будут транслировать на медиаэкранах метро и наземного транспорта. Об этом 29 декабря сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Также в метро можно будет услышать аудиоверсию обращения главы государства и мэра столицы на эскалаторах и в вестибюлях станций. На период новогодних каникул готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале московского дептранса.

В пресс-службе добавили, что обращения главы государства и столичного градоначальника будут транслировать на более чем 34 тыс. медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь продублируют с помощью титров. Новогоднее обращение Путина в транспорте не будет отличаться от обычной трансляции, оно начнется одновременно с эфиром на телеканалах, отметили в Дептрансе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер предпочитает встречать Новый год дома, если у него не запланированы поездки. Он добавил, что в кабинете главы государства традиционно стоит праздничная ёлка.

Ранее представитель Кремля утверждал, что Путин намерен провести новогодние праздники в рабочем графике, как того требует текущая ситуация. Глава государства в новогодние каникулы может запланировать всё что угодно, и определённые планы у него, безусловно, есть, заключил Песков.