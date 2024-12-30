Горловка, ДНР, 30 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения в городе Горловке в ДНР в результате атак украинских формирований, сообщили 30 декабря в военном следственном управлении СК России по региону.

Александр Полегенько/ТАСС

Так, по данным ведомства, два человека пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль в жилом массиве «Строитель» пострадали мужчины 1971 и 1978 годов рождения», — уточнили в СК.

Ещё один мирный житель был ранен на улице Кончаловского, которая подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ. Кроме того, вследствие атак украинских формирований в городе уничтожен гражданский автомобиль. В СК отметили, что всего с начала суток ВСУ нанесли четыре удара по Горловке.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря украинские военные атаковали автобус в Горловке. В результате нападения пострадали не менее четырёх мирных жителей. 9 декабря ВСУ, используя дрон-камикадзе, ударили в Горловке по автомобилю, в котором ехал с гуманитарной помощью православный священник Василий Туренко. Священнослужитель остался цел и невредим.

19 декабря ВСУ обстреляли центр Горловки кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадали по меньшей мере восемь человек. 29 декабря в городе Горловке украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС России. Никто не пострадал.