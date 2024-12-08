Горловка, ДНР, 9 декабря, 2024, 00:57 — ИА Регнум. В донецкой Горловке ударный дрон-камикадзе ВСУ 8 декабря атаковал автомобиль, в котором ехал с гуманитарной помощью православный священник Василий Туренко. Об этом сообщили в Горловской епархии.

Горловская епархия Автомобиль священника

Настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец» развозил на автомобиле гуманитарную помощь.

«Удар пришёлся с правой стороны. Отец Василий цел и невредим», — говорится в сообщении.

В этот день было несколько прилётов от ВСУ. В епархии добавили, что в числе пострадавших предварительно семь человек.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник второй раз за день атаковал пассажирский автобус в Горловке и полностью его уничтожил, информировал 8 декабря мэр города Иван Приходько.

Также 8 декабря дрон сбросил боеприпас на рейсовый автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке. Ранения получили четыре мирных жителя: мужчина и три женщины. Водитель автобуса доставил пострадавших в больницу.

23 ноября в больнице скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.