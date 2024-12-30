Тбилиси, 30 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Грузия будет продолжать придерживаться прозападного вектора внешней политики. Об этом в первом выступлении во время встречи с грузинскими послами 30 декабря заявил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Александр Патрин/ТАСС

Он подчеркнул, что Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза, и это исторический выбор грузинского народа. При этом Кавелашвили отметил, что прозападный курс Тбилиси в последние годы часто используется для разного рода спекуляций как внутри, так и за пределами страны.

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг — противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», ― отметил президент.

По его словам, Грузия и сегодня готова начать переговоры о членстве в Евросоюзе. Кавелашвили выразил уверенность, что к 2028 году Грузия выполнит более 90% условий, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС, подписанным в 2014 году.

Также грузинский лидер подтвердил важность укрепления отношений с США и выразил надежду на устранение недоразумений с новой администрацией.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 29 декабря заявил, США и Евросоюз пытаются поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: с нами или против нас, однако власти Грузии проводят политику в интересах собственной страны и не желают стать пешкой Запада.

Российский министр добавил, что США и ЕС пытаются спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией, но грузинский народ это понимает и будет идти своим путём.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 29 декабря заявил, что главной причиной проблем, которые происходят в стране в последние годы, является нежелание Тбилиси открывать «второй фронт» против России. Республика отказалась вступить в конфликт, когда РФ начала проводить спецоперацию на Украине, после этого начались трудности и у страны, и у основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы главы государства в Грузии проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы, прошедшие в октябре. Бывшая глава государства Саломе Зурабишвили встала на сторону оппозиции.

Кавелашвили официально вступил в должность 29 декабря, принеся присягу президента. Зурабишвили после этогопокинула резиденцию главы государства.