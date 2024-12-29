Москва, 29 декабря, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Власти Грузии проводят политику в интересах собственной страны и не желают стать пешкой Запада. Об этом 29 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press/Georgian Parliament/XinHua

«США и Евросоюз пытаются поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: с нами или против нас. Между тем грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников», — рассказал он ТАСС.

Лавров отметил, что США и ЕС пытаются спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией, но грузинский народ это понимает и будет идти своим путём. На вопрос, когда Запад перестанет пытаться устраивать цветные революции на границах РФ, министр предложил спросить у западных политиков, для которых такие методы давно являются одним из инструментов.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 29 декабря заявил, что главной причиной проблем, которые происходят в стране последние годы, является нежелание Тбилиси открывать «второй фронт» против России. Республика отказалась вступить в конфликт, когда РФ начала проводить спецоперацию на Украине, после этого начались трудности и у страны, и у основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

14 декабря Кобахидзе заявил о провале очередной попытки устроить «майдан» в Грузии. Власти страны смогли нейтрализовать весь силовой ресурс радикальной оппозиции, отметил он.