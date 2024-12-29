Тбилиси, 29 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Главной причиной проблем, которые начались в Грузии в последние годы, является нежелание страны открывать «второй фронт» против России. Об этом 29 декабря заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Global Look Press/IMAGO/Lorenz Huter

«Мы не вступили в <конфликт> в феврале 2022 года и не открыли второй фронт. После этого и начались основные трудности», — процитировал его телеканал Imedi.

Он также отметил, что через две недели после начала Россией спецоперации на Украине швейцарский банк Credit Suisse заморозил средства почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

По словам Кобахидзе, на Западе есть «партия глобальной войны», которую в США называют «глубинным государством», эта сила активно добивалась от Грузии развязывания конфликта с Россией.

Как передавало ИА Регнум, Иванишвили в октябре рассказал, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, возглавлявшему правительство до января 2024 года, начать войну с Россией. Грузинский политик отметил, что республика в этом случае продержится три-четыре дня, и спросил, стоит ли ради этого жертвовать страной. Представитель Запада ответил, что всех грузин не убьют и они потом могут прятаться в лесах.

В ноябре Кобахидзе заявил, что власти Грузии пресекли четыре попытки оранжевой революции. Он напомнил, что после «майдана» на Украине уже через пять дней началась война. Премьер пообещал, что в Грузии подобного не будет.