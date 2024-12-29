Тбилиси, 29 декабря, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии. Церемония инаугурации транслировалась в прямом эфире на сайте парламента страны.

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Избранный глава государства произнёс слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.

В честь инаугурации парламентом был распечатан специальный экземпляр Конституции Грузии, который теперь будет храниться в музее законодательного органа. Экземпляр планируют использовать каждый раз во время инаугурации нового главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря новым президентом Грузии был избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Кавелашвили. Для избрания было необходимо набрать 200 голосов. Он получил 224 голоса из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали. Глава Центризбиркома (ЦИК) республики Георгий Каландаришвили отметил, что первые непрямые выборы президента Грузии прошли без помех.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны. По его словам, политик последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам Грузии.

Сама бывший лидер государства 29 декабря пообещала покинуть президентскую резиденцию в Тбилиси после церемонии инаугурации. В ходе очередного митинга Зурабишвили заявила своим сторонникам, что продолжит оставаться президентом республики.