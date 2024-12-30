Москва, 30 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов на международном уровне 30 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

«Нет», — сказал Песков, которого цитирует «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путин предпочитает встречать Новый год дома, если у него не запланированы поездки. Песков напомнил, что президент часто ездит в те места, где больше всего нужен.

23 декабря спикер Кремля уточнял, что на январь у Путина запланированы несколько зарубежных поездок. Конкретные страны Песков не назвал, но добавил, что пресс-служба проинформирует дополнительно о предстоящих визитах главы государства.