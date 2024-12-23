Москва, 23 декабря, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в январе отправится в несколько зарубежных поездок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«В январе будут», — ответил представитель Кремля на вопрос «РИА Новости» о планах визитов российского лидера за рубеж.

Конкретные страны Песков не назвал, добавив, что пресс-служба сообщит о предстоящих поездках.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Песков отметил, что Владимир Путин намерен провести новогодние праздники в рабочем графике, как того требует текущая ситуация. Президент в новогодние каникулы может запланировать всё что угодно, и определённые планы у него, безусловно, есть, заключил пресс-секретарь.

В начале декабря Владимир Путин прилетал в Минск. Вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко он провёл Высший госсовет Союзного государства. Лидеры обсудили вопросы безопасности. Предметом особого внимания президентов стала тема укрепления общего оборонного пространства.