Москва, 30 декабря, 2024, 10:09 — ИА Регнум. В 2025 году в случае, если Запад продолжит игнорировать условия Москвы в вопросе разрешения украинского конфликта, Россия столкнётся с непростыми дилеммами. Об этом в докладе «Геополитические итоги 2024 года» заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

Он пояснил, что западные страны пытаются провоцировать Россию на действия в одностороннем порядке, чтобы добиться исхода конфликта в единственно приемлемом для российского общества варианте с учётом обеспечения интересов безопасности государства. Однако, напомнил Яковенко, для России в этом случае очевидны исторические аналогии. В частности, в пример он привёл решение о заграничном походе Русской армии в войне с Наполеоном и капитуляция нацистской Германии после взятия Берлина.

«Свои дилеммы придётся разрешать и Западу, прежде всего Вашингтону», ― процитировало «РИА Новости» посла.

По его словам, США должны будут принять минимальные условия России, в том числе те, что изложены в документах от 15 декабря 2021 года, и не мешать двустороннему мирному урегулированию на Украине. В противном случае, Западу придётся признать необходимость вступить в военные действия уже сейчас, а не через пять-семь лет.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 декабря заявил, что российскую сторону не устраивают ранее выказанные командой избранного президента США Дональда Трампа предложения по Украине об отсрочке членства этой страны в НАТО и вводе западных миротворцев. Он добавил, что, судя по многочисленным утечкам и интервью самого избранного главы Белого дома журналу Times, он говорит о «замораживании» военных действий по линии фронта и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией Евросоюзу.

Постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в тот же день заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, для завершения украинского конфликта. Вместе с тем он назвал членство в альянсе приоритетным вопросом для Украины.

Президент России Владимир Путин 26 декабря подчеркнул, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.

Ранее российский лидер отмечал, что одним из условий Москвы для переговоров с Киевом является его официальный отказ от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.