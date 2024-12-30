Париж, 30 декабря, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Фотографии облезших олимпийских медалей опубликовали в социальных сетях французские пловцы Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруар, завоевавшие бронзу в комплексной эстафете по плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 29 декабря сообщила L’Équipe.

007shoes.com Олимпиада

Бруар опубликовал фотографию своей медали, которая почернела, её покрытие частично облезло, а на центральной части видны царапины. Спортсмен подписал фото: «Париж 1924», вместо «Париж 2024», как указано на медали.

В свою очередь, коллега Бруара по эстафетной команде Клеман Секки свою публикацию фотографии медали с отслаивающимся покрытием сопроводил в соцсети надписью «Крокодиловая кожа».

Медали Игр изготовил французский монетный двор по дизайну ювелирного дома Chaumet. Всего для Олимпиады 2024 года выполнено 5084 награды, в центре каждой из них размещён шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни. На качество медалей спортсмены начали жаловаться ещё в августе. Американские атлеты скейтбордист Найджа Хьюстон, рапирист Ник Иткин и регбистка Илона Махер отметили, что медали выглядят внешне великолепно, но они при этом не очень хорошего качества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что открытие летней Олимпиады 2024 года в Париже вызвало широкий резонанс по всему миру. Самый громкий скандал разгорелся из-за пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой описан библейский сюжет последней трапезы Иисуса Христа с апостолами. Основных действующих лиц, изображённых да Винчи, в Париже представляли «бородатые женщины» и другими представители гей-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады показала: Франция продолжает крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей» нации в антихристианское государство.

Раскритиковали Францию и западные деятели. В частности, американский миллиардер Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, а Дональд Трамп — позором.

Возмутились и мировые лидеры, которые исповедуют ислам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с папой Римским Франциском указал, что произошедшее на ОИ оскорбляет не только христиан, но и мусульман, и отметил, что приверженцам обеих религий следует сообща бороться с подобными явлениями.