Вашингтон, 30 июля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Произошедшее на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже было «позором», прокомментировал в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором … Это было ужасно», — сказал Трамп о пародии на «Тайную вечерю».

Он добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, то убедился бы в незадетых чувствах христиан по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Греции Иероним II посчитал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения.

Церемония открытия летней Олимпиады в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей. Представленные в ходе презентации эпизоды показали крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе, заявили авторы статьи, опубликованной на греческом портале pronews. gr.

Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она добавила, что режиссёр церемонии Тома Жолли хотел «отпраздновать толерантность общества».

Также на церемонии открытия Игр в Париже подняли вверх ногами олимпийский флаг. Его в перевёрнутом виде установили на флагшток и так подняли. Затем флаг сразу спустили, чтобы вернуть его в правильное положение.

Сборную Южной Кореи на открытии летней Олимпиады в Париже перепутали с национальной командой КНДР. При этом, когда перед зрителями по Сене проходила лодка с северокорейскими спортсменами, ошибки не было.

Только Россия и Китай за последнее время провели по-настоящему хорошие церемонии открытия Олимпийских игр, отметили в американской газете New York Post.