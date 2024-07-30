Москва, 30 июля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпиады в Париже показала, что Франция продолжает крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей» нации в антихристианское государство, заявила 30 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости / Владимир Астапкович

В своём Telegram-канале Захарова напомнила, что французские короли династии Меровингов и Каролингов некогда официально именовались «христианнейшими», а французская нация осталась верна папе римскому даже в период Реформации в Европе. Корону из рук папы принимал даже Наполеон, которому было важно сохранить христианскую традицию, отметила официальный представитель МИД.

«Генерал де Голль, светский глава государства, огромное значение придавал христианству, общался как минимум с тремя понтификами и, как пишут мемуаристы, беседовал с папой Иоанном XXIII «об испытаниях, выпавших на долю христианства в связи с гигантскими потрясениями XX века». Знал бы он, что ждёт Францию в первой четверти XXI столетия, проклял бы тех, кто посмел глумиться над страной», — написала Захарова.

Публичное надругательство и осквернение христианства в ходе церемонии открытия Олимпиады стали логическим продолжением крестового похода Парижа против себя, а некогда «христианнейшая из наций» стал мелким богоборческим государством, добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, состоявшееся 26 июля открытие Олимпиады и особенно один из эпизодов церемонии — пародия трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи — подверглись критике по всему миру. В частности, американский предприниматель Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — оскорблением не только христиан, но и мусульман.

С резкой критикой в адрес организаторов выступили также вице-премьер Словакии Томаш Тараба, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, глава Элладской православной церкви Иероним II и другие. Захарова отмечала, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения тем, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе и что режиссёр церемонии Тома Жолли «хотел отпраздновать толерантность общества». С извинениями перед христианами выступил и исполнивший одну из ролей в церемонии актёр Филипп Катерин.