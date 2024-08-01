Анкара, 1 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, сообщило 1 августа издание Turkiye Today со ссылкой на сообщение пресс-службы Эрдогана.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Под видом продвижения свободы слова и толерантности в ходе церемонии было попрано человеческое достоинство, высмеяны религиозные и моральные ценности, подчеркнул президент Турции.

Такие действия оскорбляют не только христиан, но и мусульман, и приверженцам обеих религий следует сообща бороться с подобными явлениями, считает Эрдоган.

Высмеивание религиозных ценностей и продвижение извращенной пропаганды на Олимпийских играх, целью которых должно быть объединение людей, свидетельствуют о том, что миру грозит моральный упадок, добавил президент Турции.

В ходе беседы Эрдогана и Франциска обсуждались и другие актуальные вопросы, в частности, ситуация на Ближнем Востоке и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Эрдоган рассказал, что отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона и не поехал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже по просьбе своей внучки. По словам турецкого лидера, внучка рассказала ему, что на церемонии будет присутствовать пропаганда ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), и показала соответствующие видео. Также Эрдоган сообщил, что намерен позвонить Франциску.

Состоявшееся 26 июля открытие Олимпиады и особенно один из эпизодов церемонии — пародия трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи — подверглись критике по всему миру. В частности, американский предприниматель Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, а кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором.

С резкой критикой в адрес организаторов выступили также вице-премьер Словакии Томаш Тараба, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, глава Элладской православной церкви Иероним II и другие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. Также она заявила, что церемония открытия Олимпиады показала: Франция продолжает крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей нации»в антихристианское государство.

Позднее оргкомитет Олимпийских игр принёс извинения тем, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе и что режиссёр церемонии Тома Жолли «хотел отпраздновать толерантность общества».