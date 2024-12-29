Братислава, 29 декабря, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Согласие Европейского союза с решением главы киевского режима Владимира Зеленского остановить транзит российского газа может привести к напряжению. Об этом 29 декабря предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina

«Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам», — говорится в открытом письме Фицо, адресованном Еврокомиссии и Совету ЕС.

Премьер Словакии выразил убеждение, что в интересах всего ЕС то, чтобы поддержка Украины не была саморазрушительной, а сообщество не принимало чрезвычайно вредных для себя решений. Фицо назвал проблему транзита газа через Украину беспрецедентной и призвал ЕС придать ей срочную важность.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать и намерен прекратить транспортировку топлива. Фицо заявил, что Словакия, оставшись без поставок через украинскую территорию, рассмотрит вопрос о приостановке перетока электроэнергии на Украину.

Зеленский раскритиковал выступление Роберта Фицо и обвинил Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил Братиславе разрывом отношений с европейским сообществом в случае прекращения поставок электроэнергии.