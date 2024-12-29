Москва, 29 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут устроить провокацию в новогоднюю ночь. Таким мнением в воскресенье, 29 декабря, поделился депутат Государственной думы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могут. Собственно, это в стиле [главы киевского режима Владимира] Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — сообщил политик в беседе с Lenta.ru.

В то же время Колесник указал, что вопросом пресечения подобного рода провокаций занимаются российские спецслужбы, которые чётко научились работать в этом направлении. Так или иначе он рекомендовал россиянам не терять бдительности.

«Но это не значит, что мы должны залезть в подвал. Нормально проводим праздники. Есть люди, которые наш покой охраняют», — заключил депутат Госдумы.

Ранее, 19 декабря, украинские военные в день прямой линии президента России Владимира Путина обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек. Глава региона Денис Пушилин назвал данную атаку провокацией.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова также указывала, что Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. По словам дипломата, глава киевского режима камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась.