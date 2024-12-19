Пушилин назвал провокацией обстрел ВСУ Горловки перед прямой линией Путина
Пушилин: обстрел ВСУ Горловки перед прямой линией Путина является провокационным
Горловка, ДНР, 19 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Обстрел Горловки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным является провокацией, заявил 19 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«ВФУ кассетами обстреляли Горловку, ранены девять мирных жителей. Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Глава региона также поручил минздраву республики связаться с горловской больницей, чтобы при необходимости госпитализировать раненых в Донецк. Он также предупредил о новых возможных атаках ВСУ по мирному населению.
Как передавало ИА Регнум, 19 декабря противник обстрелял центр города кассетными боеприпасами. Также повреждения получили несколько домов и учреждений на проспекте Ленина в Центрально-Городском районе Горловки.
16 декабря украинские военные использовали натовский кассетный боеприпас для обстрела гостиницы «Стирол» в Горловке. В результате атаки повреждён фасад гостиницы, а также многоквартирные дома. Кроме того, при обстреле сгорел один автомобиль.
14 декабря украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик в Никитовском районе Горловки. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.