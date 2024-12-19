Горловка, ДНР, 19 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Обстрел Горловки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным является провокацией, заявил 19 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВФУ кассетами обстреляли Горловку, ранены девять мирных жителей. Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава региона также поручил минздраву республики связаться с горловской больницей, чтобы при необходимости госпитализировать раненых в Донецк. Он также предупредил о новых возможных атаках ВСУ по мирному населению.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря противник обстрелял центр города кассетными боеприпасами. Также повреждения получили несколько домов и учреждений на проспекте Ленина в Центрально-Городском районе Горловки.

16 декабря украинские военные использовали натовский кассетный боеприпас для обстрела гостиницы «Стирол» в Горловке. В результате атаки повреждён фасад гостиницы, а также многоквартирные дома. Кроме того, при обстреле сгорел один автомобиль.

14 декабря украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик в Никитовском районе Горловки. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.