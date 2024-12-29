Белгород, 29 декабря, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом 29 декабря заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

СУ СК России по Белгородской области

Следствие считает, что обвиняемая получила деньги от коммерческой организации за покровительство при заключении и исполнении договоров на сумму более 30 млн рублей по капремонту многоквартирных домов. Среди условий было игнорирование нарушений в работе компании, сообщили в ведомстве

«По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила от генерального директора одной из коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей за совершение входящих в её должностные полномочий действий в интересах данной организации», — говорится в публикации.

Фигурантка признала вину в ходе допроса. Кроме того, готовится ходатайство в суд о заключении её под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в Москве арестовали начальника отдела управления Росприроднадзора. Отмечается, что его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, свою вину он признал.

26 декабря глава минсельхоза Бурятии Галсан Дареев был задержан правоохранителями по подозрению в превышении должностных полномочий. Отмечалось, что задержанному могут инкриминировать получение взятки в сфере, связанной с племенным скотом.