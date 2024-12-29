Москва, 29 декабря, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест главу отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из материалов уголовного дела.

Сергей Коньков/ТАСС

«Карабашу А. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. <…> Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — процитировал выдержку из них ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, ведёт сотрудничество со следствием и изобличил соучастников преступления. По этому делу вместе с Карабашем проходят ещё два фигуранта, обвиняемые в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По информации следователей, преступление было совершено в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря глава минсельхоза Бурятии Галсан Дареев был задержан правоохранителями по подозрению в превышении должностных полномочий. Отмечалось, что задержанному могут инкриминировать получение взятки в сфере, связанной с племенным скотом.

Ранее в этот же день стало известно о задержании главврача Балашихинской больницы, депутата городского Совета депутатов Балашихи Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве. По предварительной информации, он в течение нескольких лет брал деньги за покровительство у нескольких сотрудников возглавляемого им медучреждения.