Улан-Удэ, 26 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 26 декабря рассказал источник телеканала РЕН ТВ в правоохранительных органах.

egov-buryatia.ru Галсан Дареев

По его словам, главе регионального минсельхоза могут инкриминировать получение взятки в сфере, связанной с племенным скотом.

Собеседник телеканала уточнил, что показания на Дареева дал его помощник, которого ранее задержали за взятку. Самого помощника арестовали по обвинению в её получении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 октября в правоохранительных органах рассказали о задержании главврача Балашихинской больницы, депутата городского Совета депутатов Балашихи Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве. По предварительным данным, Антипов несколько лет получал деньги за покровительство от нескольких сотрудников возглавляемой им больницы.

Бывшего мэра города Среднеуральска в Свердловской области Андрея Зашляпина 23 декабря задержали по подозрению в коррупции. По информации СМИ, его задержание провели сотрудники ФСБ России во взаимодействии с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО.