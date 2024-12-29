Москва, 29 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В районах Западного административного округа за пять лет построили 30 школ, детских садов и учебных корпусов. Об этом 29 декабря сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

«При этом за счёт частных инвестиций появилось 23 образовательных учреждения — 17 детских садов и шесть школ. Они дали городу почти 7 тыс. школьных и дошкольных мест. Только в 2024 году завершили строительство пяти зданий. Два из них — детские сады в районе Очаково-Матвеевское переданы в столичную систему образования по договорам, заключённым с городом», — процитировал Ефимова портал Градостроительного комплекса Москвы.

Образовательные объекты появляются как в составе новых жилых комплексов, возводимых инвесторами совместно с необходимой инфраструктурой, так и на территориях сложившейся застройки.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в 2024 году в районе Очаково-Матвеевское инвесторы построили два детсада на территориях новых ЖК. По его словам, жители новостроек получили доступ к образовательной инфраструктуре. В составе ЖК «Большая Очаковская 2» возвели здание детсада площадью 3,5 тыс. кв. м, рассчитанное на восемь групп. А на территории ЖК «Мичуринский парк» появился детсад на 250 мест.

Также на западе Москвы в 2024 году открылась школа с атриумом «Сколка» на 825 учащихся. Детям в ней доступны высокотехнологичные лабораторно-исследовательские комплексы.

Как сообщало ИА Регнум, в Северном административном округе инвесторы возводят 14 объектов образования. Их них строят: 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест. Большинство этих объектов девелоперы передадут в столичную систему образования по договорам, заключённым с городом.

С начала года в Москве инвесторы и застройщики передали в собственность города восемь новых объектов образования. Новые школы и детские сады появились в Северном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы. После принятия зданий в городскую собственность они передаются столичным образовательным учреждениям.