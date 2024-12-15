Москва, 15 декабря, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В Северном административном округе Москвы инвесторы возводят 14 объектов образования. Об этом 15 октября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Современные детские сады и школы строят как за счёт бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест. Большинство этих объектов девелоперы передадут в столичную систему образования по договорам, заключённым с городом», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что активное строительство объектов образования ведётся в районе Западное Дегунино. Почти готов детский сад на Ижорской улице. В здании площадью более 3,3 тыс. кв. м будет шесть групповых ячеек с раздевалкой, игровой, спальней и буфетом в каждой. Также в районе строят ещё три детских сада и школу — в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, при возведении жилых кварталов учитывается потребность будущих жителей в социальной инфраструктуре. Инспекторы комитета, в свою очередь, проводят выездные проверки, оценивая качество работ и применяемых материалов. В общей сложности на 14 образовательных объектах провели 47 контрольно-надзорных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум 8 декабря, с начала года в Москве инвесторы и застройщики передали в собственность города восемь новых объектов образования. Новые школы и детские сады появились в Северном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы. После принятия зданий в городскую собственность они передаются столичным образовательным учреждениям.