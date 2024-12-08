Москва, 8 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. С начала 2024 года в Москве инвесторы и застройщики передали в собственность города восемь новых объектов образования. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новые школы и детские сады появились в Северном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы, сказал Ефимов.

«С начала года город принял в собственность восемь объектов недвижимости общей площадью более 78 тыс. кв. м, построенных инвесторами и застройщиками для образовательных учреждений в четырёх округах столицы. Это четыре школы, три детских сада, а также комплекс для младшеклассников и дошкольников. Новые здания рассчитаны почти на 4,5 тыс. учеников и воспитанников», — отметил Ефимов.

После принятия зданий в городскую собственность они передаются столичным образовательным учреждениям, напомнила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В Северном административном округе появились четыре новых объекта общей площадью свыше 40 тыс. кв. м. В частности, городу был передан корпус для 500 учеников на Клинской улице в Ховрине площадью 8,8 тыс. кв. м. В пятиэтажном здании помимо учебных кабинетов оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, кабинет информационных технологий, зимний сад, информационный библиотечный центр с медиатекой и другие помещения, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

На Фестивальной улице, также в районе Ховрино, городу передали современный образовательный комплекс площадью более 8 тыс. кв. м, рассчитанный на 150 воспитанников и 200 школьников. Кроме того, два объекта общей площадью около 26,5 тыс. кв. м были построены на юго-востоке города, по одному — на юге и западе.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что предпринимательские классы в Москве посещают почти 10 тыс. учеников. Проект был запущен в 2014 году. С начала 2024 года в такие классы поступило на 44% больше ребят, чем было годом ранее, рассказал мэр.

Также в ноябре Ефимов рассказал, что с начала 2024 года Москва предоставила девелоперам и застройщикам свыше 250 га для реализации масштабных инвестиционных проектов. В результате в столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 млн кв. м, отметил заместитель мэра.