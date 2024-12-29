В окрестностях деревни Куриловка Суджанского района Курской области в плен российским бойцам сдался Владимир Попович, долгое время служивший в 456-й бригаде транспортной авиации, дислоцирующейся на авиабазе Гавришовка, Винницкой области Украины. Историю о том, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из авиаторов делает «пушечное мясо», обнародовал Telegram-канал группировки войск «Север» 28 декабря. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1039-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

«Северяне» поясняют: на подготовку военнослужащих лётных подразделений уходит не один месяц, а то и годы. Но «мясник» Сырский по приказу Зеленского отменил их неприкасаемый статус, действовавший на протяжении всего периода СВО. И тогда Владимир Попович добровольно подписал контракт с ВСУ, уверовав в заверения кадровиков, что окажется в тыловом подразделении. Но очень скоро «по служебной необходимости» бывший лётчик оказался в окрестностях деревни Куриловка Суджанского района Курской области, где и сдался российским военнослужащим.

Произошедшее в группировке войск «Север» считают очередным доказательством того, что командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, лётчиках, военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военных химиках и других — их всех превращают в «пушечное мясо».

Напомним, ВСУ зашли в Курскую область 6 августа 2024 года и с этого времени потеряли в общей сложности свыше 44,5 тыс. боевиков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.