Курск, 29 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Украинский военный сдался в плен в Курской области бойцам ВС РФ, прочитав листовку. Об этом он рассказал 29 декабря.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сдался добровольно, прочитав листовку, сложил оружие, взял белый мешок вместо белого флага и сдался в плен… В листовке было написано: «Солдаты ВСУ, сдавайтесь, вам будет дана медицинская помощь, горячая еда, ваше командование вас бросило, сдавайтесь плен, у вас нет выхода», — рассказал пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Фельцагин в беседе с ТАСС.

В листовке также было указано, что добровольно сдавшимся дадут возможность позвонить семье и попасть в обменные списки, сообщил он.

Кроме того, Фельцагина не предупредили об отправке в Курскую область. Изначально он думал, что по-прежнему находится на территории Украины. Сослуживцы рассказали ему, что они находятся в полном окружении, и после этого Фельцагин принял решение сдаться. Вместе с ним сдались ещё трое украинских солдат, а двум пришлось вернуться, так как по ним открыли огонь свои.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря украинский лётчик сдался в плен в Курской области. В группировке войск «Север» отметили, что это стало очередным доказательством того, что командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, лётчиках, военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военных химиках и других — их всех превращают в «пушечное мясо».

24 декабря МО РФ сообщило, что в ходе освобождения населённого пункта Новопустынка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные взяли в плен 10 украинских бойцов. По словам командира роты, перестрелка длилась всего пять минут, после чего украинские военные подняли руки со словами: «Мы сдаёмся».