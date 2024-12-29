Южная Корея, 29 декабря, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Специалисты в ходе обследования места крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан извлекли два чёрных ящика. Об этом 29 декабря сообщило агентство Yonhap, ссылаясь данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта республики.

AP/TASS

По информации издания, были найдены бортовой самописец, который фиксирует данные о полёте, и устройство, которое записывало переговоры экипажа.

«Ожидается, что точные причины крушения будут установлены через несколько месяцев», — отметило агентство.

Министерство также сообщило, что диспетчерская служба аэропорта предупредила о столкновении самолёта с птицами за шесть минут до крушения. Пилот подал сигнал бедствия за четыре минуты до падения самолёта

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря самолёт компании Jeju Air врезался в стену ограждения в ходе приземления в аэропорту Муан. На воздушном судне после этого начался сильный пожар. На его борту находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Известно о двоих выживших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Специалисты на основании предварительных данных предполагают, что причиной крушения борта стала неисправность посадочных механизмов самолёта из-за столкновения с птицами. Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования родным погибших в катастрофе и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.