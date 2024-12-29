Сеул, 29 декабря, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Предположительно, все пассажиры разбившегося в южнокорейском Мауне лайнера, на борту которого находился 181 человек, погибли, за исключением двоих спасённых. Об этом сообщило агентство Yonhap.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

По данным агентства, которое ссылается на национальную пожарную службу, вероятнее всего в катастрофе погибли все находящиеся на борту люди, за исключением двоих пассажиров, которых удалось спасти ранее. Всего на борту был 181 человек, включая шесть членов экипажа. В настоящее время на место крушения направлено около 80 пожарных.

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Исполняющий обязанности президента Чхве Сан-мок направлялся к месту аварии и поручил властям приложить все усилия для спасательных операций.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт, на борту которого находился как минимум 181 человек, врезался в стену ограждения при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. Трагедия произошла утром, в 09:07 по местному времени (03:07 мск). Пожар, возникший при столкновении самолёта с ограждением, удалось ликвидировать. На месте идут поисково-спасательные работы.

Как сообщает агентство Yonhap, по оценкам экстренных служб, посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения с птицами. Агентство также уточнило, что среди пассажиров — 173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда.