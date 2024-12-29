Сеул, 29 декабря, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Посольство России в Сеуле 29 декабря выразило соболезнования по поводу падения пассажирского самолёта в южнокорейском Мауне, в результате чего почти все его пассажиры погибли.

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолётом 29 декабря в аэропорту городе Муан», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве РФ также выразили искренние соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря пассажирский самолёт врезался в стену ограждения при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. Вспыхнувший в результате этого пожар удалось потушить. На борту воздушного судна находился 81 человек, включая шесть членов экипажа.

Позднее в этот же день южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что, как предполагается, все пассажиры разбившегося в южнокорейском Мауне самолёта погибли. Спастись удалось только двоим из них, которые находятся в тяжёлом состоянии.