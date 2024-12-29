Юн Сок Ёль выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Муане
Сеул, 29 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому парламент страны объявил импичмент, 29 декабря выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолёта компании Jeju Air в аэропорту Муан.
«Выражаю соболезнования и направляю слова поддержки тем, чьи близкие потеряли бесценную жизнь», — написал Юн Сок Ёль в Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Он также отметил, что южнокорейские власти должны сделать всё от них зависящее, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия крушения. Политик добавил, что приложит все силы, чтобы преодолеть тяжёлую для народа ситуацию.
Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря в Муане пассажирский Boeing 737 врезался в стену ограждения при попытке приземлиться. На борту находился 181 человек, в том числе шестеро членов экипажа. Погибли 167 человек.
Власти рассматривают версию столкновения со стаей птиц. В результате посадочные механизмы самолёта вышли из строя и воздушное судно не смогло совершить мягкую посадку. Посольство РФ в Сеуле выразило Южной Корее соболезнования в связи с трагедией.