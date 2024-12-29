Сеул, 29 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому парламент страны объявил импичмент, 29 декабря выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолёта компании Jeju Air в аэропорту Муан.

ТАСС/EPA

«Выражаю соболезнования и направляю слова поддержки тем, чьи близкие потеряли бесценную жизнь», — написал Юн Сок Ёль в Facebook (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также отметил, что южнокорейские власти должны сделать всё от них зависящее, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия крушения. Политик добавил, что приложит все силы, чтобы преодолеть тяжёлую для народа ситуацию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938533" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Муане Boeing сняли на видео

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря в Муане пассажирский Boeing 737 врезался в стену ограждения при попытке приземлиться. На борту находился 181 человек, в том числе шестеро членов экипажа. Погибли 167 человек.

Власти рассматривают версию столкновения со стаей птиц. В результате посадочные механизмы самолёта вышли из строя и воздушное судно не смогло совершить мягкую посадку. Посольство РФ в Сеуле выразило Южной Корее соболезнования в связи с трагедией.