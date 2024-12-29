Южная Корея, 29 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Количество погибших в результате крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан выросло до 167. Об этом 29 декабря сообщило агентство Yonhap.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Данные опубликовали по состоянию на 17:44 по местному времени (11:44 мск).

На кадрах с места происшествия видно, что борт после падения был охвачен сильным пламенем. К спасательным работам приступили после тушения пожара.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря самолёт компании Jeju Air врезался в стену ограждения, когда пытался приземлиться в аэропорту Муан. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Yonhap сообщило о спасении двоих человек.

Экстренные службы предполагают, что катастрофа произошла из-за того, что посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения со стаей птиц. И. о. президента Южной Кореи, вице-премьер Чхве Сан Мок распорядился принять все необходимые меры в связи с трагедией.

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Муане. Диппредставительство отметило, что потрясено трагедией, и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.