Кингисепп, Ленинградская область, 29 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Житель Кингисеппского района Ленинградской области устроил пожар на территории производственной базы, где работал, из-за того, что был недоволен выплаченной ему низкой зарплатой. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь 28 декабря. На промбазе, расположенной в деревне Новопятницкое, загорелось двухэтажное модульное каркасное здание. При пожаре выгорел фасад строения, ущерб оценили в 330 тыс. рублей.

Специалисты при обследовании места происшествия нашли бутылку от средства для розжига. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Поджог»). В Кингисеппе по подозрению в преступлении задержали 33-летнего бывшего работника предприятия.

«По предварительным данным, подозреваемый остался недоволен размером выплаченной ему заработной платы и решил отомстить работодателю. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря в Краснодарском крае разгорелся пожар. Огонь охватил площадь 4 тыс. кв. м. По последним данным, спасатели локализовали возгорание.

27 декабря в московском торговом центре «Нора» из-за пожара эвакуировали посетителей и персонал. Возгорание, предположительно, было в магазине бытовой техники на втором этаже.