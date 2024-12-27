Москва, 27 декабря, 2024, 19:25 — ИА Регнум. В торговом центре «Нора» на проспекте Андропова в Москве прошла эвакуация из-за возгорания. Об этом 27 декабря сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Пожар, предположительно, начался в магазине техники на втором этаже.

На кадрах с места множество посетителей стоит на улице перед зданием, рядом с которым паркуется одна из пожарных машин. Одна из женщин сообщает прохожему, что в торговый центр пока не пустят, так как здание горит.

Как сообщалоИА Регнум, 17 октября пожар произошёл в торговом центре в подмосковном городе Королёве. Загорелся магазин одежды в трёхэтажном здании на улице Карла Маркса в районе железнодорожной станции Подлипки-Дачные. В результате инцидента никто не пострадал.

В Москве в августе вспыхнул пожар в торговом центре «Рио». В момент возникновения пожара ТЦ не работал. Причиной ЧП стало короткое замыкание.