Краснодар, 29 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб локализовали возгорание на овощебазе в посёлке Агроном в Краснодарском крае на площади 4 тыс. кв. м. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на 4000 «квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В работах по ликвидации возгорания участвуют 54 специалиста и задействовано 16 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря на овощебазе в Краснодарском крае вспыхнул крупный пожар. Позднее в МЧС уточнили, что к месту тушения возгорания направили пожарный поезд.

Вечером 27 декабря в торговом центре «Нора» на проспекте Андропова в Москве из-за пожара была проведена эвакуация. Возгорание, предположительно, произошло в магазине бытовой техники, расположенном на втором этаже.

В животноводческом комплексе в Малореченском в Татарстане 24 декабря произошло возгорание в бараке для временного проживания рабочих, где в тот момент находились 39 человек. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела шестерых мужчин.