Пассажирский самолёт компании KLM совершил аварийную посадку в Норвегии
Осло, 29 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт голландской авиакомпании KLM, летевший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку в норвежском аэропорту Торп. Об этом заявила радиовещательная компания NRK 29 декабря.
Отмечается, что самолёт пришлось посадить из-за неисправности в гидравлической системе. Кроме того, при посадке лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на траву. Также сообщается, что никто из 182 человек, находившихся на борту, не пострадал.
На данный момент аэропорт закрыт, и, как сообщают менеджеры учреждения, эта мера затронет около 5 тыс. человек.
Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря самолёт компании Jeju Air врезался в стену ограждения, когда пытался приземлиться в аэропорту Муан. Экстренные службы сообщили, что посадочные механизмы авиалайнера могли не сработать из-за столкновения со стаей птиц. По последним данным, в результате крушения 177 человек погибли, двое пропали без вести. Выжили двое членов экипажа, их здоровью ничего не угрожает.