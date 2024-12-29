Москва, 29 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки на курском направлении потеряли до 400 военных. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр», — заявили в ведомстве.

Также украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырёх артиллерийских орудий, миномёта, 13 расчётов FPV-дронов и станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления поразили формирования тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное. Были отражены три атаки штурмовых групп противника.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря благодаря работе лётчиков российских истребителей Су-35С были уничтожены бронетехника и пехота украинских войск в приграничье Курской области. Помимо этого, истребители нанесли удары по объектам ПВО украинской армии при помощи комплекса авиационного вооружения.

11 декабря в оборонном ведомстве информировали, что российский Су-34 нанёс удар по скоплению пехоты и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Там добавили, что ВВС нанесли удар по целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После завершения боевого вылета разведка подтвердила уничтожение целей.