Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Над Ростовской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Об этом утром 28 декабря сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, ссылаясь на данные оперативных служб, что пострадавших и разрушений на земле в результате атак нет.

Как передавало ИА Регнум, ночью 28 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили в пригороде Воронежа и нескольких районах области более 10 украинских беспилотников. По данным главы области Александра Гусева, при падении обломков беспилотников в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, в связи с чем ожидаются задержки поездов. Гусев добавил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте обрыва, подчеркнул губернатор.

27 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое мирных жителей получили ранения в результате удара украинских беспилотников по региону. Атакам дронов ВСУ подверглись Шебекино, а также Белгородский и Волоконовский районы. В Волоконовском районе два БПЛА-камикадзе нанесли удары по селу Борисовка.