Москва, 29 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Победа российских гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду ещё раз показала, как сильна отечественная шахматная школа. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Очень хорошие новости приходят с чемпионата мира по рапиду. Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи. Весь пьедестал наш. Володар Мурзин получил золото. Это ещё раз подчеркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна», — отметил Песков.

Он выразил уверенность, что молодое поколение шахматистов ожидает большое будущее. Россия гордится их успехами, подчеркнул пресс-секретарь РФ.

Отдельно Песков отметил вклад федерации шахмат России. Организация, по его словам, с самого начала прикладывала огромные усилия, чтобы спортсмены могли выступать на международных турнирах. В заключение глава попечительского совета пожелал впечатляющих результатов спортсменам, которым предстоят международные старты.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний российский шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Мурзин набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

28 декабря норвежского гроссмейстера по шахматам Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Он пришёл на турнир в джинсах и отказался сменить одежду. В тот же день Непомнящий был оштрафован за спортивную обувь, после чего сменил её и продолжил выступление на турнире.