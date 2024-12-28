Осло, 28 декабря, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Норвежского гроссмейстера по шахматам Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Он пришёл на турнир в джинсах. Об этом 28 декабря сообщила Международная шахматная федерация (FIDE).

Dipayan Bose/Global Look Press

Там подчеркнули, что правила, включая нормативы по одежде, разработаны для обеспечения профессионализма и справедливость для всех участников.

«Магнус Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые категорически запрещены давними правилами проведения этого мероприятия. Главный судья сообщил г-ну Карлсену о нарушении, наложил штраф в размере 200 долларов и потребовал от него переодеться», — указано в пресс-релизе.

В федерации уточнили, что шахматист ответил отказом, в следствие чего не был допущен на девятый тур.

По словам пресс-службы FIDE, в тот же день россиянин Ян Непомнящий был оштрафован за спортивную обувь, после чего сменил её и продолжил выступление на турнире.

Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с FIDE ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, в январе текущего года Карлсен отказался от участия в турнире претендентов. Шахматист заявил, что ему просто это не нравится, поэтому ждать его выступления не стоит.

19 сентября посоветовал не снимать санкции с российских и белорусских шахматистов во время вручения ему награды как лучшему игроку со дня основания FIDE в 1924 году. С этим заявлением он обратился к президенту федерации Аркадию Дворковичу.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал это заявление. Он отметил, что Карлсен действует из своей выгоды, так как не хочет, чтобы сильные шахматисты вернулись на соревнования.