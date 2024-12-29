Нью-Йорк, США, 29 декабря, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Российский шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мурзин набрал 10 очков по итогам 13 партий. Россиянин сыграл вничью с армянским игроком Кареном Григоряном, набрав 10 очков. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что норвежского гроссмейстера по шахматам Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Он пришёл на турнир в джинсах. Там подчеркнули, что правила, включая нормативы по одежде, разработаны для обеспечения профессионализма и справедливости для всех участников. По словам пресс-службы FIDE, в тот же день россиянин Ян Непомнящий был оштрафован за спортивную обувь, после чего сменил её и продолжил выступление на турнире.

В ноябре российские шахматистки одержали победу по блицу на шахматном турнире Tata Steel Chess India Open в Индии, заняв все призовые места. Первой стала Екатерина Лагно, набрав 11,5 очка. Валентина Гунина заняла второе место с 11 очками, а Александра Горячкина оказалась на третьей позиции с 9,5 очка.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.