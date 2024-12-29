Москва, 29 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Силовики задержали россиянина, передававшего куратору из Главного разведуправления минобороны Украины фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье. Об этом 29 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера Telegram с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины», — указано в сообщении.

Представитель ГУР за деньги предложил задержанному собрать сведения о подмосковных нефтебазах. 30 июня россиянин отправил украинским спецслужбам данные и снимки одного из объектов.

Против мужчины 1983 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвиняемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода Михаила Баранова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за госизмену. Он оказался причастен к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины.

26 декабря в Севастополе вынесли приговор сотруднице научно-исследовательского института Оксане Сенеджук, обвиняемой в государственной измене. Её приговорили к 15 годам в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей. В 2023 году женщина передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота России.