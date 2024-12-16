Москва, 16 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Бывший топ-менеджер авиазавода в подмосковных Луховицах Михаил Баранов, который ранее получил срок, регулярно передавал комплектующие от истребителей МиГ-29 на Украину. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ФСБ Москвы и Московской области.

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Кроме того, мужчина помог передать техническую документацию ограниченного распространения представителю иностранного государства.

Как передавало ИА Регнум, Баранова осудили на девять лет за хищения и госизмену. Отбывать назначенный судом срок бывший топ-менеджер завода будет в колонии строгого режима.

По данным следствия, Баранов оказался причастен к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины. Кроме того, он помог передать техническую документацию ограниченного распространения представителю иностранного государства.

Второй Западный окружной военный суд 12 декабря приговорил признанного виновным в совершении теракта и в государственной измене жителя города Железногорска в Курской области к 22 годам лишения свободы.

По версии следствия, Сергей Черноокийс ноября 2023 года по февраль 2024-го занимался сбором и передачей украинским спецслужбам информации об объектах транспортной инфраструктуры в Железногорском районе.