Балашиха, Московская область, 26 декабря, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Главный врач Балашихинской больницы, депутат городского Совета депутатов Балашихи Михаил Антипов задержан сотрудниками силовых ведомств по уголовному делу о взяточничестве. Об этом 26 декабря рассказали в правоохранительных органах.

ideputat. er.ru Михаил Антипов

«В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — привело слова представителя правоохранителей «РИА Новости».

Он уточнил, что, по предварительной информации, главврач на протяжении нескольких лет получал деньги за покровительство от нескольких сотрудников возглавляемой им больницы. Максимальное наказание по указанной статье УК РФ — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря экс-мэр города Среднеуральска в Свердловской области Андрей Зашляпин был задержан по подозрению в коррупции. По данным СМИ, Зашляпина задержали сотрудники ФСБ России во взаимодействии с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО.

Гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина 20 декабря задержали по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах региона. По информации следователей, из-за его действий были необоснованно израсходованы свыше 173 млн рублей бюджетных средств.