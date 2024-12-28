Курск, 29 декабря, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Разрушенные при ракетном ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) здания в Рыльске Курской области буду отстроены заново. Об этом 28 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Школу и лицей мы в любом случае будем строить, сейчас окончательно определимся — или мы будем это делать на этом же месте, но чуть больших параметров, до трёх этажей возможна застройка, но опять же это должно внешне гармонировать с исторической застройкой», — отметил врио главы области во время встречи с инициативными группами из приграничных районов региона.

Вместе с этим Хинштейн обратил внимание на восстановлении Дворца культуры. По его словам, местные жители предложили ему ещё один культурный центр, помимо достраивающегося Центра культурного развития. Также врио губернатора предложили построить детскую школу искусств.

«Для меня крайне важно, чтобы проблемы людей решались не в тиши кабинетов, а вместе с ними. Ситуация, в которой оказалась Курская область, очень непростая», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Силы ПВО сбили часть из них. В городе зафиксировали 15 прилётов. В ходе атаки погибли пять человек, получили ранения 12. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). В ведомстве пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

По данным Хинштейна, по меньшей мере 17 объектов культурного наследия получили повреждения в городе Рыльске в результате удара ВСУ. Врио губернатора подчеркнул, что киевский режим пытается уничтожать не только мирное население, но историческую, духовную память России. Хинштейн отметил, что в числе повреждённых объектов оказались три православных храма.