Курск, 22 декабря, 2024, 16:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 объектов культурного наследия получили повреждения в городе Рыльске Курской области во время ракетных ударов ВСУ. Об этом сообщил 22 декабря врио главы региона Александр Хинштейн.

Евгений Мартынов/ТАСС

«В результате ракетных ударов по Рыльску разную степень повреждений получили 17 объектов культурного наследия: это выяснилось по итогам вчерашнего объезда города соответствующей комиссией», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что киевский режим пытается уничтожать не только мирное население, но историческую, духовную память России. Хинштейн отметил, что в числе повреждённых объектов оказались три православных храма.

Он уточнил, одним из них является построенная в 1811 году церковь Успения, которая признана памятником архитектуры федерального значения.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали ракетами Рыльск 20 декабря. Было зафиксировано около 15 прилётов. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

После ракетной атаки Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Врио губернатора проинформировал, что травмы получили 12 человек. Девять пострадавших были госпитализированы. У восьми из них медики выявили лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Ещё пять человек погибли.

Хинштейн также рассказал, что ВСУ сознательно били по объектам социального назначения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). В ведомстве пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.