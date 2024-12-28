Берлин, 28 декабря, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Важные вопросы по конфликту на Украине будут между собою решать только Россия и США. Об этом 28 октября написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Alexey Belkin/Global Look Press

«Даже если некоторые европейцы сейчас громко говорят о своём, решение о прекращении огня на Украине будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. <…> Критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, в этом вопросе имеются позиции, несоблюдение которых будет неприемлемым для сторон конфликта. В частности, существует вероятность того, что Россия не согласится на присутствие западных военных контингентов на Украине и на вступление последней в НАТО. В случае, если американская сторона будет настаивать на этих предложениях, переговоры ожидает провал.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что работает над прекращением украинского конфликта и «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести такую встречу.

Российский лидер 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года. Путин уточнил, что он готов провести переговоры с избранным главой Белого дома, если тот захочет провести такую встречу.