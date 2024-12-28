Москва, 28 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Существуют определённые программы, направленные на очищение космоса от космического мусора, однако подобные инициативы не получают достаточного финансирования и развиваются весьма медленными темпами. Об этом в субботу, 28 декабря, в беседе с ИА Регнум заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

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«Сейчас в мире очень интенсивно растёт космическая деятельность, запускают огромное количество спутников. И поскольку число их запусков очень быстро растёт во всём мире, то и количество обломков тоже возрастает. А это создаёт угрозу вот этим же самым спутникам», — рассказал эксперт.

По его словам, это части, которые вышли на ту же орбиту, но они не нужны. Например, при сбрасывании ненужной детали в вид заглушки с телескопа она продолжает вращаться на той же орбите и может делать это длительное время. Естественно, всё это создаёт угрозу прежде всего для спутников, для Земли никакой угрозы нет. К примеру, Международная космическая станция (МКС) несколько раз в год маневрирует, чтобы отклониться от больших обломков, которые летят ей навстречу, подчеркнул Моисеев.

«Есть целый ряд мер, которые принимаются для того, чтобы как-то снизить количество космического мусора, но поскольку космическая деятельность развивается быстрее, чем эти меры, то количество осколков возрастает. В последнее время используют технологии, когда отработавший спутник принудительно сводят с орбиты, выводят в атмосферу, он там сгорает. Это не утилизация, это просто его уборка», — отметил эксперт.

Моисеев сообщил, что предотвратить загрязнение мусором космоса можно конструкторскими способами. Например, согласовать на уровне правил принцип о том, что ничего, кроме спутника, сбрасывать нельзя. По его словам, рассматриваются также идеи о том, чтобы утилизировать, собирать космический мусор и использовать его для построения других спутников и их систем. Есть много проектов, в основном в Японии, США и Европе, направленные на то, чтобы старые обломки также свести с орбиты. Но основной метод борьбы с космическим мусором — это недопущение его возникновения, подчеркнул Моисеев.

«Сейчас появляются те, кто готов финансировать уборку космического мусора, но это частные фирмы, а не государственные. Все надеются на то, что когда-нибудь будет принято международное регулирование, которое будет заставлять свозить мусор с орбиты», — рассказал эксперт.

Если космического мусора наберётся слишком много, он начнет сталкиваться друг с другом, рассыпаться на мелкие осколки и усиливать количество мусора. Моисеев пояснил, что такое явление называется синдромом Кесслера, когда крупный мусор будет дробиться на мелкий и становиться более опасным. Потому что на скоростях, которые существуют в космосе, даже брошенная гайка может разрушить космический аппарат. Сейчас в космосе зарегистрированных обломков где-то 25 тыс. — это большие обломки, больше 10 см. А мелких — миллионы, отметил эксперт.

Профессор Аризонского университета Вишну Редди заявил, что скопление космического мусора на околоземной орбите может обернуться масштабной катастрофой. Он подчеркнул, что число объектов, которое запустили люди в космос за последние четыре года, растёт в геометрической прогрессии.

Как сообщало ИА Регнум, космический корабль «Прогресс МС-28» 25 ноября изменил орбиту Международной космической станции во избежание столкновения с космическим мусором, подняв её орбиту на 500 м. До этого подобная операция была проведена 20 ноября. Тогда орбиту космической станции подняли почти на 800 м.