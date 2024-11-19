Москва, 20 ноября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-28» увёл Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором. Подробности сообщили 19 ноября в пресс-службе «Роскосмоса».

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Отмечается, что орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

В 23:09 мск были включены двигатели корабля «Прогресс МС-28», которые проработали 330,90 секунды и выдали импульс 0,5 метра в секунду. Это позволило увеличить орбиту МКС почти на 800 метров, пояснили в Центре управления полётами ЦНИИмаш.

После проведения манёвра средняя высота орбиты составила 417,35 км, минимальная — 416,20 км, максимальная — 430,86 км.

Как сообщало ИА Регнум, грузовой корабль «Прогресс МС-27» покинул Международную космическую станцию 19 ноября. Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана, добавили в «Роскосмосе».

2 октября первый заместитель гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов рассказал, что с российских космодромов до конца года планируется осуществить пять пусков ракет-носителей «Союз». Пуски будут произведены с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.